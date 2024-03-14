Почти половина россиян получала замечания от начальства за «злоупотребление» больничными

40% россиян получали замечания от руководства, что они «слишком часто болеют». При этом женщины сталкивались с этим чаще мужчин. Об этом говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование», с результатами ознакомился RB.RU.

70% граждан сталкивались с ухудшением самочувствия из-за высокой нагрузки. Самые распространенные проблемы — боли в спине из-за сидячего образа жизни, ухудшение зрения из-за продолжительного пребывания за компьютером, головная боль. Каждый девятый испытывал эмоциональное выгорание, а десятая часть опрошенных столкнулась с переутомлением.

Работодатели зачастую не готовы к тому, чтобы сотрудник на время болезни полностью выпадал из рабочего процесса. По словам респондентов, руководство ожидает, что больной работник будет на связи и продолжит выполнять из дома хотя бы часть задач.

Чаще других так отвечали сотрудники крупных компаний — 30% и 27% соответственно, в то время как среди предприятий малого и среднего бизнеса такая практика наблюдается реже — 21% и 9% соответственно.

Респонденты также убеждены, что состояние здоровья и количество дней проведенных на больничном сильно влияет на отношения между работником и работодателем. Так, например, 38% отметили, что из-за проблем со здоровьем им отказывали в повышении.

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