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Стивен Сигал учредил в России компанию по производству питьевой воды

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Голливудский актер и предприниматель Стивен Сигал учредил в России компанию по производству питьевой воды и детских напитков. Предприятие он создал вместе с сыном, который также является гражданином России.

Стивен Сигал учредил в России компанию по производству питьевой воды

ООО «Пять элементов», генеральным директором и соучредителем которого является голливудский актер Стивен Сигал, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 22 марта, обратило внимание РБК. 

Из выписки следует, что специализацией компании является производство питьевой воды и безалкогольных детских напитков. Адресом юридического лица числится улица Матросская Тишина в Москве.

Уставный капитал «Пяти элементов» разделен пополам между Стивеном Сигалом и его сыном Домиником, который также является гражданином РФ.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, тогда же он стал президентом «Стивен Сигал Групп». Ранее предприниматель был соучредителем «Русских ярмарок» – компании, которая занимается розничной торговлей.

Фото на обложке: sun9-61.userapi

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