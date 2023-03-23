Голливудский актер и предприниматель Стивен Сигал учредил в России компанию по производству питьевой воды и детских напитков. Предприятие он создал вместе с сыном, который также является гражданином России.
ООО «Пять элементов», генеральным директором и соучредителем которого является голливудский актер Стивен Сигал, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 22 марта, обратило внимание РБК.
Из выписки следует, что специализацией компании является производство питьевой воды и безалкогольных детских напитков. Адресом юридического лица числится улица Матросская Тишина в Москве.
Уставный капитал «Пяти элементов» разделен пополам между Стивеном Сигалом и его сыном Домиником, который также является гражданином РФ.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, тогда же он стал президентом «Стивен Сигал Групп». Ранее предприниматель был соучредителем «Русских ярмарок» – компании, которая занимается розничной торговлей.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Москве начал работать отряд курьеров на ходулях
- 2 Изменения в маркировке: как ресторанам работать с ней с 1 марта?
- 3 Три главные метрики в экспресс-доставке и как они работают
- 4 ML и AI — что они могут привнести в фудтех сегодня
- 5 Запустили FoodTech-проект и сервис автомойки для АЗС: финалисты StartupDrive — об итогах участия в акселераторе
ВОЗМОЖНОСТИ
24 марта 2023
26 марта 2023
28 марта 2023