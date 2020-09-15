Сеть премиум-коворкингов Signature выходит в Россию

Компания International Workplace Group (IWG) выводит в Россию сеть элитных гибких офисов Signature. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с компанией.

Первый коворкинг Signature откроется в Москве по адресу Столешников переулок, 11. В 2022 году в здании начнет работать многофункциональный комплекс общей площадью 6800 кв. м. Signature займет около 4000 кв. м, на остальной площади разместятся пятизвездочные апартаменты гостиничного типа, рестораны и рекреационная зона.

Источники издания называют партнером IWG по проекту Signature Stoleshnikov 11 ООО «Столешники». Это собственник здания и соинвестор коворкинга, утверждают два консультанта, работавших с этой фирмой.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», доли в ООО «Столешники» в январе 2019 года были внесены в комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегические прямые инвестиции» под управлением «IPT управление активами». Владелец последней — Сергей Осташевич, бывший гендиректор фирмы «Стрелецкая слобода», которая развивает премиальный жилой комплекс NV 9 в Николоворобинском переулке.

Как следует из презентации IWG, премиальный бренд Signature был создан в 2018 году. Коворкинги под этим брендом работают в некоторых странах Европы, а также в Сингапуре. Signature предлагает пользователям премиальный сервис: от консьерж-услуг до личных водителей.