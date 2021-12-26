Правительство России выделит 140 млрд рублей на строительство уникального синхротрона

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании источника синхротронного излучения «СИЛА». На это власти выделят 140 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.
Финансирование будет осуществляться в течение ближайших десяти лет. Работы по проектированию будут идти в наукограде Протвино в Московской области на базе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова. Синхротрон планируют запустить в 2033 году.
На выделенные инвестиции создадут экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах и центр обработки данных, а также построят здания для размещения персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
В сообщении говорится, что синхротрон-лазер «СИЛА» не имеет аналогов в мире и «будет превосходить по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения».
В правительстве надеются, что изобретение позволит разработать «прорывные био- и нанотехнологии».
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