Население Кремниевой долины сократилось впервые за 10 лет

Население 39 городов, составляющих Кремниевую долину, сократилось впервые за 10 лет. Из долины стали чаще уезжать, уровень рождаемости в городах снизился, а смертности – повысился. Но от этого долина не стала меньше зарабатывать, наоборот – больше.

В города Кремниевой долины в 2021 году переехали 5560 человек, следует из результатов исследования аналитиков Joint Venture Silicon Valley. Это в три раза меньше, чем в 2020 году и на 70% меньше, чем в 2019-ом.

Общее население долины, которое составляет 3,07 млн человек, по подсчетам аналитиков, сократилось на 40 тысяч человек. В прошлом году в долине был зафиксирован самый низкий с 1979 года уровень рождаемости и повышенный уровень смертности, рост которого связывают с COVID-19 – на его долю пришлось 9% смертей в регионе.

Иностранная иммиграция в долину оказалась на самом низком уровне с 1991 года. В города Кремниевой долины переехали всего 2997 иностранных иммигрантов, что на 64% меньше, чем в 2020 году и на 89% меньше, чем в 2001 году.

«Люди с более высокими доходами приходят, а люди с низкими доходами уходят. Возможно, они не могут позволить себе покупать жилье в Кремниевой долине», – отметила автор исследования Рэйчел Массаро.

65% из тех, кто уехал из долины, переселились в другие города в районе залива Сан-Франциско и Калифорнии, добавила она.

Вместе с этим, сокращение населения не повлияло на приток денег в регион. В 2021 году в долине заметили рекордно высокие объемы венчурного финансирования ($95 млрд) и рыночной капитализации технологических компаний ($14 трлн).

«Кремниевая долина теряет часть своей рабочей силы в одних местах, но компании долины растут в других. Необходимо ли нам беспокоиться по этому поводу – вопрос открытый», – подчеркнул генеральный директор Joint Venture Silicon Valley Рассел Хэнкок.

По информации аналитической компании, уровень безработицы в долине в 2021 году был на рекордно низком уровне в 2,9%, а в городах региона было создано 15 тысяч новых рабочих мест.

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