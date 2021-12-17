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Антон Силуанов заявил, что только инвестиции крупного бизнеса могут привести к росту экономики и доходов россиян

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Роста российской экономики и доходов россиян не добиться без инвестиций крупного бизнеса и создания новых рабочих мест, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, прибыль крупных компаний сопоставима с расходами федерального бюджета.

Антон Силуанов заявил, что только инвестиции крупного бизнеса могут привести к росту экономики и доходов россиян

Рост экономики РФ и доходов россиян зависит от инвестиций крупного бизнеса и создания новых рабочих мест, заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова передает Forbes.

«Задача любого правительства, любого государства — увеличивать доходы людей. Они могут быть увеличены исключительно через новые инвестиционные проекты. <…> Объемы прибыли, которые получат наши предприниматели, сопоставимы с объемом расходов федерального бюджета», — сообщил Силуанов.

Министр отметил, что сейчас у бизнеса «хорошая прибыль» в сравнении с прошлыми годами. По оценке Силуанова, в 2021 году она в 2,8 раза выше уровня 2020 года.

Глава Минфина ожидает от бизнеса предложения, как убедить предпринимателей направлять полученную прибыль в страну, а не за границу.

Он также подчеркнул, что использование бизнесом специальных налоговых режимов не должно приводить к тому, что российские компании будет пополнять казну других государств в ущерб российскому бюджету.

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Фото на обложке: ID1974 / Shutterstock

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