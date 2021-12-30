В России собрали 80 млрд рублей «налога на богатых» при плане в 60 млрд рублей в 2021 году

В фонд «Круг добра» в 2021 году поступило 80 млрд рублей за счет «налога на богатых», который платят граждане России, чьи зарплаты превышают 5 млн рублей в год.
Деньги поступили в фонд «Круг добра», который помогает детям со сложными заболеваниями, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» 30 декабря.
Денег на лечение ранее не хватало, а «таких детей много».
«Два процентных пункта, которые были введены к 13%, позволили собрать 80 млрд рублей. Планировали собрать 60 млрд рублей. Экономика стала восстанавливаться более быстрыми темпами, зарплаты у людей с высокими доходами растут. Мы пополняем этот фонд более быстрыми темпами», — заявил министр финансов РФ.
По словам Силуанова, в ближайшем будущем государство не планирует изменять ставки НДФЛ, налога на прибыль и НДС.
Прогрессивная шкала налогообложения действует в РФ с 2021 года. 15% вместо 13% платят люди, чей доход превышает 5 млн рублей в год, но только с суммы первышения.
В России налоги для граждан, как отмечали в Минфине, являются одними из самых низких в мире, при этом они почти не меняются на протяжении многих лет.
В министерстве подчеркивали, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. При этом в других странах налоговые ставки достигают 35%.
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Фото на обложке: pexels.com
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