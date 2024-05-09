Поставщик Renault требует признать завод «Москвич» банкротом

Об это следует из картотеки дел суда. 6 и 7 мая ответчик ходатайствовал о возвращении иска и ознакомлении с материалами дела.

Как объясняет РБК со ссылкой на материалы дел, претензия Silver Basis связана с тем, что в 2020 году гонконгская компания подписала договор с «Рено Россия» (завод был переименован в «МАЗ "Москвич"» в июне 2022 года) о разработке и поставке оснастки для изготовления автомобилей Renault.

По версии Silver Basis, оснастка была доставлена в январе 2022 года и в марте был подписан итоговый акт о ее работоспособности, но из-за ухода Renault из России проект был отменен, а поставщик получил только €383 тысячи вместо €2,866 млн.

А августе прошлого года кредитор обратился в суд с иском к «Москвичу» как правопреемнику «Рено Россия». Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и обязал московский завод выплатить €2,475 млн долга и €124 тысячи неустойки.

«Москвич» разъяснил изданию, что спор относится к периоду деятельности французской Renault в России и что Silver Basis не доказала поставку оснастки. Компания добилась приостановки взыскания задолженности до принятия решения по кассационной жалобе.

Пресс-служба завода заявила, что требование признать компанию банкротом — «манипуляция общественным мнением». При этом «Москвич» имеет устойчивое финансовое положение, и основания для его банкротства отсутствуют.