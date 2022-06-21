За подключение новой SIM-карты придется платить

В течение лета мобильные операторы намерены ввести плату за подключение новой SIM-карты. «Мегафон» и Yota уже взимают за это 50 рублей. На такой же шаг с 21 июня пойдет «Билайн», МТС — с 24 июня, а Tele2 — с 1 августа.

Операторы объснили свое решение ростом затрат на сами SIM-карты и подключение абонентов в целом, сообщил «Коммерсант».

Себестоимость SIM-карты для оператора сейчас составляет около €0,8. Ранее сотовые компании брали эти затраты на себя, надеясь, окупить расходы во время долгосрочного предоставления услуг абоненту. К тому же, выросли в разы в том числе затраты на сами SIM-карты.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, сейчас новые симки покупают в основном на время, предоставлять их абонентам бесплатно становится невыгодно. Он добавил, что перебои с поставками симки могут привести к сокращению рынка интернета вещей.

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