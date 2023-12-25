Российские операторы протестируют SIM-карты для IoT от «Микрона»

Российские операторы протестируют SIM-карты для интернета вещей (IoT) от «Микрона». Массовый выпуск запланирован на 2024 год: сначала зеленоградским «Микроном», в будущем — «НМ-Тех», узнал «Коммерсантъ».
В «Микроне» рассчитывают на рынок в «несколько сотен тысяч» карт, тогда как общий парк таких карт в России составляет 35,5 млн единиц и растет.
Согласно данным TelecomDaily, в 2022 году МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Теле2 обслуживали 35,5 млн таких симок. Это на 20% больше, чем годом ранее. Объем рынка в деньгах эксперты оценивали в 11 млрд рублей.
Эксперты уверены, что спрос будут стимулировать госпроекты, предполагающие в том числе использование российских SIM-карт на сетях, где важна защищенность данных.
Фото на обложке: NicoElNino /
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