Сим-карты могут законодательно приравнять к средствам платежа

Сим-карты в России могут законодательно приравнять к средствам платежа. Таким образом власти собираются решить проблему «серых» карт. Об этом «Коммерсанту» и РИА Новостям рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин.

По словам Шейкина, злоумышленники в мошеннических схемах получают от жертв средства именно на номера мобильных операторов. После этого деньги переводятся на криптокошельки иди обычные банковские счета.

«При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует», — пояснил Шейкин и добавил, что такая схема возможна из-за нарушений операторами закона при продаже абонентских карт.

Для решения этой ситуации Шейкин предлагает на законодательном уровне приравнять сим-карты к средствам платежа. Поскольку с помощью абонентских карт можно перевести деньги на лицевой счет, то действия лиц, связанных с оборотом нелегальным сим следует квалифицировать как неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ), считает сенатор.

Кроме того, Шейкин предлагает ужесточить ответственность операторов за нарушение порядка проверки достоверности сведений об абоненте «вплоть до прекращения деятельности юрлица».

В Tele2 отметили, что действующие законы уже предусматривают возможность привлекать нарушителей к ответственности. В компании указали, что с помощью сим-карт «не совершается финансовых операций».

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