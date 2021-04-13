«Ребята из Goldman Sachs» и Невинский: в SimpleEstate раскрыли подробности нового раунда инвестиций

Об этом RB.RU рассказал основатель SimpleEstate Никита Корниенко.

Корниенко поделился подробностями раунда: по его словам, одним из основных инвесторов выступил известный бизнес-ангел Александр Невинский. Также в раунде участвовали ещё несколько частных инвесторов и ангелов — «ребята из Goldman Sachs на небольшую долю».

По словам Корниенко, деньги были привлечены ещё в декабре 2020 года, но только в прошлом месяце приход средств был зарегистрирован налоговой инспекцией.

«Деньги пойдут на дальнейшую разработку инвестиционной платформы, увеличение команды и маркетинг», — отметил бизнесмен..

Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate была запущена в мае 2019 года. Ещё на стадии идеи в стартап инвестировал бывший коллега Корниенко из Goldman Sachs Антон Шрейдер.

По заявлению создателей, компания является единственной в своем роде, структурируещей сделки с недвижимостью через акционерные общества, в отличие от классической схемы с ЗПИФами.

«Структура уникальная: она дешевле, чем ЗПИФы, а также позволяет использовать заёмные средства для приобретения недвижимости (что повышает доходность), при этом инвестиции доступны для неквалифицированных инвесторов», — рассказал Корниенко RB.RU. По его оценкам, прогнозируемая доходность объектов SimpleEstate составляет 10-20% годовых.

С момента основания компании было закрыто 3 сделки по 3 объектам недвижимости на общую сумму 260 млн руб.

В январе 2021 года SimpleEstate вошёл в реестр инвестиционных платформ Центробанка и является единственной инвестиционной платформой, которая занимается коммерческой недвижимостью в виде прямых инвестиций, а не займов.

В данный момент платформа привлекает средства на новый объект — складской комплекс за 1,4 млрд руб. в Московской области.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: 1xpert / Depositphotos