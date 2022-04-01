Российские производители лекарств попросили упростить их маркировку

В Минпромторг обратились производители лекарств с просьбой упростить их маркировку из-за проблем с упаковкой. QR-коды хорошо читаются на мелованном картоне, но его импорт остановился. На немелованном — знаки расплываются.

Упаковка с некачественным кодом считается браком, но фармацевтическая отрасль сейчас не готова из-за этого утилизировать лекарства — это только усугубит и без того сложное положение на рынке, сообщил «Известиям» глава АРФП Виктор Дмитриев.

Качество QR-кодов зависит от полигрофии. Упростить цифровые знаки можно увеличив их размер или сократив количество закодированной информации. В итоге код станет крупнее в обоих случаях, и полиграфические машины с этим справятся, сказал гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

В Минпромторге не видят видят проблем с мелованновым картоном. По данным министерства, в стране производится мелованный картон для упаковки лекарств. Кроме того, его привозят из Китая, Южной Кореи и Беларуси. Более того, на складах дистрибьюторов имеются запасы продукции и европейских производителей.

В марте о прекращении поставок мелованного картона в Россию объявили финские компании UPM, Stora Enso, а Metsa Group приостановила деятельность своего завода в Ленинградской области.

Обязательная маркировка всех лекарств появилась два года назад. Систему разработали для контроля качества препаратов, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией.

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