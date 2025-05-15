Сингапур признал Альфа-Банк технологическим лидером мирового уровня
Главное экономическое издание Сингапура и всей Юго-Восточной Азии Fortune Times присудило Альфа-Банку награду за лидерство в финтех-решениях.
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Ежегодно журнал вручает компаниям премии за выдающиеся достижения в бизнесе и финтехе. Альфа-Банк был признан лучшим в номинации «Лидер в финтех-решениях» (Leader in FinTech Solutions).
В голосовании принимали участие десятки независимых экспертов, финансовых аналитиков и профессионалов рынка. Жюри авторитетной сингапурской премии отметили Альфа-Банк за инновационные решения в области искусственного интеллекта, блокчейна и машинного обучения.
Сингапурское медиа подчеркивает, что интеллектуальные системы подбора персонала с использованием искусственного интеллекта значительно ускоряют процесс найма в банке, а автоматическое планирование улучшает обслуживание клиентов на 35%.
Ранее Альфа-Банк уже получал международные награды за достижения в технологиях от Кремниевой долины Китая (Чжунгуаньцуньской инвестиционной ассоциации), Гонконгской ассоциации частных инвестиций и культового экономического издания Китая The Economic Observer, а также индийскую премию The FinTech India Innovation Awards. Кроме того, Альфа-Банк первым среди крупных российских банков получил кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации по китайской национальной шкале.
Фото на обложке: Shutterstock
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