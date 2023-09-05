Сингапур занял первое место в индексе дружественных к криптовалютам стран

Сингапур занял первое место в индексе наиболее дружественных к криптовалютам стран. Эксперты Henley & Partners оценивали страны по шести параметрам, в том числе налогообложению криптовалют и их общественному принятию. Россия в рейтинг не попала.
Сингапур возглавил глобальный индекс стран, наиболее дружественных к криптовалюте. В рейтинг входят 26 государств, его составила консалтинговая компания Henley & Partners.
Индекс основан на шести критериях: общественное и инфраструктурное принятие криптовалют, государственное регулирование этой сферы, в том числе налогообложение, влияющие на развитие рынка экономические факторы, а также инновации и технологии.
Сингапур набрал 50,2 балла из 60 возможных (83,7%). Следом за ним расположилась Швейцария с 78,1% и ОАЭ с 76,1%. В Швейцарии эксперты отметили высокий уровень безопасности для криптовалютных инвесторов, в ОАЭ – благоприятный налоговый климат.
Henley & Partners составила индекс на основе данных из многих источников, в том числе предоставленной государствами официальной статистике и сведений от Всемирного банка.
Фото на обложке: Sean Pavone /
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