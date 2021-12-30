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Бизнес обяжут платить налоги единым платежом в 2023 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Госдуму внесли законопроект об обязательной уплате налогов единым платежом для всего бизнеса с 1 января 2023 года. Новый механизм будут тестировать в июле-декабре 2022 года. Желающие опробовать инструмент смогут записаться в апреле.

Бизнес обяжут платить налоги единым платежом в 2023 году

Ряд крупных компания вознамерились участвовать в эксперименте, чтобы настроить все процессы и учетные системы, сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

Система, как предполагается, будет работать следующим образом: каждой организации и ИП откроют единый налоговый счет в Казначействе. Предпринимателям нужно будет внести средства на счет, указать сумму и ИНН, а налоговая сама распределит по необходимым направлениям. 

Документ предполагает единые сроки уплаты налогов 20-го и 25-го числа месяца, что должно упростить платежный календарь для бизнеса.

За пять дней до уплаты налогов нужно будет направить в инспекцию уведомление о сумме исчисленного налога.

Кроме того, изменится порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов. Деньги будут не возвращать налогоплательщику, а увеличивать «баланс» на налоговом счете. С него уже можно будет забрать деньги по заявлению.

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Фото на обложке: Unsplash

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