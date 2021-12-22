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Гендиректор «Русагро» и СЕО Sports.ru вложились в образовательную платформу «Синхронизация»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Образовательная платформа «Синхронизация» привлекла $2,25 млн от ряда инвесторов. Лид-инвесторами сделки выступили инвестиционный холдинг «Авенир», а также совладелец и гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Гендиректор «Русагро» и СЕО Sports.ru вложились в образовательную платформу «Синхронизация»

Среди других инвесторов раунда — венчурный фонд Adfirst.vc, бизнес-ангел Антон Волков, частный инвестор Михаил Цыферов, СЕО российского спортивного портала Sports.ru Марк Тен и операционный директор Sports.ru Стас Коростелев, а также сооснователи коммуникационного агентства Setters.

Оценку компания не раскрывает. Текущий раунд для «Синхронизации» стал первым в истории компании. Полученные средства Синхронизация планирует потратить на доработку IT-решений внутри продукта, запуск новых курсов, а также выход на международные рынки.

Образовательная платформа «Синхронизация» была запущена Марией Бородецкой и Андреем Лобановым в 2015 году. За шесть лет существования лекции и курсы «Синхронизации», по собственным данным компании, посетило 200 тыс. человек. Компания проводит лекции онлайн и офлайн с упором на дистанционные курсы в научно-популярном формате.

За пандемийный год «Синхронизации» удалось нарастить выручку со 100 млн рублей в 2019 году до 183 млн рублей в 2020 году, сообщили в компании.

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Фото на обложке: Elnur / Shutterstock

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