«Синкануться», «отчётик», «надо было вчера»: россияне назвали фразы, которые раздражают их в рабочих чатах
Исследование 2025: топ фраз, которые бесят в рабочем чате
Главными триггерами в деловом общении стали канцеляризмы, англицизмы и IT-жаргон. При этом большинство опрошенных признаются: они вынужденно используют такие фразы, несмотря на внутреннее отторжение. Люди продолжают писать «синканёмся» и «отправил отчётик», потому что так принято — но в глубине души им хочется выйти из чата.
Что бесит больше всего
Сервис Контур.Толк провёл исследование с участием 1500 респондентов из разных регионов страны: им нужно было назвать фразы, которые чаще всего раздражают в деловой переписке и на созвонах.
На первом месте оказались старые добрые канцеляризмы вроде «прошу рассмотреть возможность», «принять к сведению» и «ожидаем вашу позицию». Их считают пустыми, вымученными и не несущими смысла. Сразу за ними — англицизмы и айтишный сленг. Например, «синканемся», «скипнуть», «замэтчиться», «закоммититься» и прочее, что больше похоже на корпоративное заклинание, чем на внятную речь.
Вот как выглядит топ-10 слов и выражений, которые россияне терпеть не могут в деловой коммуникации:
- Канцеляризмы: «принять к сведению», «прошу рассмотреть» — 28%
- Англицизмы: «синкануться», «скипнуть», «факап», «замэтчиться» — 26%
- Фразы с давлением: «надо было вчера», «срочно», «прямо сейчас» — 21%
- Сюсюкание: «коллегушки», «отчётик», «человечек» — 20%
- Пассивный саботаж: «мне за это не платят» — 19%
- IT-жаргон: «фича», «баг», «фреймворк», «флоу», «закоммититься» — 14%
- Мемы в переписке: «А ничего тот факт, что…?» — 12%
- Псевдовежливость: «заранее спасибо», «спасибо за понимание» — 12%
- Безликие приветствия: «доброго времени суток» — 12%
- Фальшивая лёгкость: «можем по-быстрому» — 10%
Говоришь — и сам злишься
Парадокс в том, что многие россияне используют те же выражения, которые их бесят. Например, фразы «доброго времени суток» и «заранее спасибо» одновременно попали в оба рейтинга — и как раздражающие, и как самые распространённые.
Каждый третий участник признался, что раздражается про себя, но диалог продолжает, не выражая недовольства. Ещё 18% сменяют тон на более официальный или холодный, а только 14% прямо говорят, что такие формулировки — не ок.
Стиль vs. Контекст
На вопрос, что раздражает сильнее — сама фраза или ситуация, в которой она сказана, — мнения разделились.
- 32% чаще злятся на стиль — саму формулировку.
- 27% — на контекст — сообщение пришло не вовремя, не к месту или без понятного запроса.
- Ещё 30% выбрали вариант «раздражает и то, и другое».
Цифры говорят об одном: в деловой среде хочется человеческого общения. По данным опроса, 31% предпочитает нейтрально-деловой стиль, ещё 30% — дружеский, но без панибратства. Всё, что выходит за эти границы — это уже не коммуникация, а борьба за контроль, статус или просто привычка.
Почему это важно
Формальные фразы, заимствования из английского и IT-жаргон — не просто мелкие раздражители. Они мешают понимать друг друга. По данным опроса, 72% участников столкнулись с ситуацией, когда из-за формулировки суть терялась. Для 14% это происходит регулярно, ещё 58% — время от времени. Когда вместо прямого «давай перенесём» человек получает «давай синканемся позднее», общение превращается в дешифровку.
