Исследование 2025: топ фраз, которые бесят в рабочем чате

Главными триггерами в деловом общении стали канцеляризмы, англицизмы и IT-жаргон. При этом большинство опрошенных признаются: они вынужденно используют такие фразы, несмотря на внутреннее отторжение. Люди продолжают писать «синканёмся» и «отправил отчётик», потому что так принято — но в глубине души им хочется выйти из чата.

Что бесит больше всего

Сервис Контур.Толк провёл исследование с участием 1500 респондентов из разных регионов страны: им нужно было назвать фразы, которые чаще всего раздражают в деловой переписке и на созвонах.

На первом месте оказались старые добрые канцеляризмы вроде «прошу рассмотреть возможность», «принять к сведению» и «ожидаем вашу позицию». Их считают пустыми, вымученными и не несущими смысла. Сразу за ними — англицизмы и айтишный сленг. Например, «синканемся», «скипнуть», «замэтчиться», «закоммититься» и прочее, что больше похоже на корпоративное заклинание, чем на внятную речь.

Вот как выглядит топ-10 слов и выражений, которые россияне терпеть не могут в деловой коммуникации:

Канцеляризмы: «принять к сведению», «прошу рассмотреть» — 28%

«принять к сведению», «прошу рассмотреть» — 28% Англицизмы: «синкануться», «скипнуть», «факап», «замэтчиться» — 26%

«синкануться», «скипнуть», «факап», «замэтчиться» — 26% Фразы с давлением: «надо было вчера», «срочно», «прямо сейчас» — 21%

«надо было вчера», «срочно», «прямо сейчас» — 21% Сюсюкание: «коллегушки», «отчётик», «человечек» — 20%

«коллегушки», «отчётик», «человечек» — 20% Пассивный саботаж: «мне за это не платят» — 19%

«мне за это не платят» — 19% IT-жаргон: «фича», «баг», «фреймворк», «флоу», «закоммититься» — 14%

«фича», «баг», «фреймворк», «флоу», «закоммититься» — 14% Мемы в переписке: «А ничего тот факт, что…?» — 12%

«А ничего тот факт, что…?» — 12% Псевдовежливость: «заранее спасибо», «спасибо за понимание» — 12%

«заранее спасибо», «спасибо за понимание» — 12% Безликие приветствия: «доброго времени суток» — 12%

«доброго времени суток» — 12% Фальшивая лёгкость: «можем по-быстрому» — 10%

Говоришь — и сам злишься

Парадокс в том, что многие россияне используют те же выражения, которые их бесят. Например, фразы «доброго времени суток» и «заранее спасибо» одновременно попали в оба рейтинга — и как раздражающие, и как самые распространённые.

Каждый третий участник признался, что раздражается про себя, но диалог продолжает, не выражая недовольства. Ещё 18% сменяют тон на более официальный или холодный, а только 14% прямо говорят, что такие формулировки — не ок.

Стиль vs. Контекст

На вопрос, что раздражает сильнее — сама фраза или ситуация, в которой она сказана, — мнения разделились.

32% чаще злятся на стиль — саму формулировку.

27% — на контекст — сообщение пришло не вовремя, не к месту или без понятного запроса.

Ещё 30% выбрали вариант «раздражает и то, и другое».

Цифры говорят об одном: в деловой среде хочется человеческого общения. По данным опроса, 31% предпочитает нейтрально-деловой стиль, ещё 30% — дружеский, но без панибратства. Всё, что выходит за эти границы — это уже не коммуникация, а борьба за контроль, статус или просто привычка.

Почему это важно

Формальные фразы, заимствования из английского и IT-жаргон — не просто мелкие раздражители. Они мешают понимать друг друга. По данным опроса, 72% участников столкнулись с ситуацией, когда из-за формулировки суть терялась. Для 14% это происходит регулярно, ещё 58% — время от времени. Когда вместо прямого «давай перенесём» человек получает «давай синканемся позднее», общение превращается в дешифровку.