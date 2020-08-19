Венчурный фонд АФК «Система» — Sistema Asia Fund — продал долю в индийской онлайн-аптеке Netmeds. Это второй экзит фонда. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе АФК «Система».

С какими показателями фонд вышел из компании, не раскрывается. В пресс-службе лишь отмечают, что сделка позволила Sistema Asia Fund получить «высокую доходность через три года после инвестирования». Фонд вложился в проект в 2017 году, и с этого времени стартап вырос в четыре раза, заявляют в компании.

Netmeds — фармацевтический маркетплейс в Индии. Запущен Прадипом Дадхой в 2010 году. Позволяет приобретать лекарства онлайн, оформлять ежемесячные подписки на медицинские препараты, заказывать лабораторные анализы, организовывать медицинские осмотры и консультироваться с проверенными врачами онлайн.

По собственным данным, Netmeds насчитывает больше 4 млн клиентов по всей Индии. Во время пандемии служба доставки компании выполнила заказы в 14 тысяч населенных пунктов страны.

Это второй экзит Sistema Asia Fund. Первый — выход в марте прошлого года из Qwikcilver, разрабатывающей технологии подарочных карт.

Sistema Asia Fund — венчурный фонд, созданный АФК «Система» для инвестирования в технологические стартапы в Индии и Юго-Восточной Азии. Размер фонда — $120 млн. Он ориентирован на потребительский и корпоративный секторы. После выхода из Netmeds в портфеле Sistema Asia Fund остается восемь компаний.

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