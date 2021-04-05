«Система не для слабонервных»: Предприниматели рассказали «всю правду» о ковидных кредитах

На минувшей неделе ЦБ отменил часть ковидных послаблений. В частности, для кредитных организаций перестала действовать рекомендация о выдачи бизнесу льготных кредитов и удовлетворять просьбы о реструктуризации. Предприниматели в сети уже рассказывали «всю правду» о попытках получить финансовую поддержку в пандемию. Некоторые поделились своим опытом с RB.ru, эксперты отметили, что такая «система не для слабонервных».

С 1 апреля в России отметили часть ковидных послаблений. В частности, перестала действовать рекомендация ЦБ для банков удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность.

Предприниматели между тем признаются, что в период пандемии воспользоваться послаблениями было не так-то просто. Так называемые льготные кредиты давали далеко не всем.

«Получить льготный кредит нам так и не удалось. Во-первых, возникла путаница — в банке не могли понять, относится ли наше предприятие к числу пострадавших отраслей или нет. Это пришлось ещё доказывать. Во-вторых, даже после предоставления всех требуемых документов процесс не пошёл быстрее. Сначала мы две недели ждали обратной связи. Потом несколько банков нам отказали, другие попросили привести поручителей. В итоге, мы бросили эту затею», — рассказал RB.ru иркутский предприниматель Олег Солнцев, занимающийся организацией туров на Байкал.

По его словам, пришлось выживать самостоятельно. Помогло то, что российские туристы переориентировались на внутренние направления из-за закрытия границ.

«Пришлось полностью перестроить работу. Если раньше мы возили иностранцев — многие из Китая ездят на Байкал, то теперь пришлось работать только на отечественный рынок. Придумывать, чем заинтересовать нашего клиента. Могу сказать, что отчасти это получилось, но потери, конечно, ощутимые», — признаётся Солнцев.

По данным облачного сервиса управления торговлей для малого бизнеса «МойСклад», 55,9% сотрудников российских компаний заявили, что после пандемии их предприятиям впритык хватает денег, чтобы оставаться на плаву. Кроме того, 11,9% опрошенных отметили, что финансовое положение их компаний плачевное — денег не категорически хватает. Об отсутствии трудностей с финансами заявили только 32,2% респондентов.

Также сотрудники отечественных компаний выразили своё мнение по поводу кредитования бизнеса: почти половина опрошенных (47,7%) относятся к нему положительно, 23,8% — тоже положительно, но с оговоркой — не к условиям кредитования в России. 19,6% — в зависимости от обстоятельств, а 8,9% — отрицательно.

О том, что кредиты, взятые в период пандемии, сказались негативно на финансовом положении компаний, заявили 57,2% респондентов, при этом 42,8% отметили, что в их случае займы на нужды бизнеса никак не повлияли на материальном состоянии предприятий.

«Всю правду» об оформлении льготного кредита, которая буквально превратилась в восьмимесячную эпопею, подробно описал в своём Facebook партнёр-франчайзи в «Додо Пицца» Виктор Стоумов-Олешкевич. По его словам, компания занялась этим вопросом в августе прошлого, 2020, года, но добиться результата удалось только в апреле 2021-го.

Стоумов-Олешкевич во всех красках описывает, как в одном банке их переключали с менеджера на менеджера, в другом честно признались, что у них есть «внутренний неофициальный стоп на кредитование общепита как одной из пострадавших в пандемию отраслей, высокие риски», в третьем решили посетить все пиццерии компании.

«Реально пересчитали ингредиенты и деньги в кассе. Ещё территориальный управляющий делал выгрузки по самым популярным нашим продуктам и по доле сыра и пеперони в себестоимости пиццы, о как!», — пишет Стоумов-Олешкевич.

По его словам, в феврале 2021, один из партнёров Евгений Леонов не выдержал и предложил «забить болт на эти банковские кредиты для малого бизнеса», тем более что некоторые документы в банке запросили по второму разу, а заём по ставке 10,5% можно было бы привлечь у многочисленных «Додо-инвесторов», но, как отмечает Стоумов-Олешкевич, остановил «спортивный интерес».

«Мы все очень устали. Я считаю проверочные механизмы и количество запрошенных документов избыточным для такой запрашиваемой суммы стопроцентно обеспеченного кредита. Только потому, что у нас есть фантастическая команда и невероятно быстрый и профессиональных бухгалтер, мы прошли этот путь полностью», — заключил Стоумов-Олешкевич, добавив, что у классического малого бизнеса, увы, нет такой возможности, поэтому, скорее всего, никогда не получит такой кредит.

По данным сервиса «МойСклад», самым популярным видом кредита в пандемию у предпринимателей стал заём на проект, им воспользовались 23,6% опрошенных. На втором месте оказался товарный кредит (21,2%), а на третьем — инвестиционный кредит (18,5%). 18,1% участников исследования пользовались оборотным кредитом, 13,3% — овердрафтом и лишь 5,3% — кредитом под инкассируемую выручку.

Воспользоваться льготными кредитами в этом году планируют 35,8% компаний, 34,7% пока ещё не определились с решением по данному вопросу, а 29,5% рассказали, что не собираются брать льготные займы.

«Это система не для слабонервных. Малому бизнесу действительно проще воспользоваться другими инструментами. К примеру, предприниматель может оформить личный кредит на себя, и это будет гораздо проще и быстрее, чем предоставлять в банк все сведения, которые они требуют. Знаю, что многие рискуют, закладывают недвижимость, чтобы выжить в пандемию. Некоторые же вообще было проще закрыться или подать на банкротство», — рассказал RB.ru аналитик Павел Романов.

Он не исключил, что количество обанкротившихся предпринимателей будет расти в этом году, поскольку не всем удасться рассчитаться по взятым на себя обязательствам, учитывая, что государство уже намекнуло бизнесу, что ожидает рост зарплат.

CEO компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев добавил, что результаты исследования прямо говорят о том, что малые и средние предприятия России отчаянно нуждаются в дополнительной финансовой поддержке.

«К сожалению, минувший год оказался для многих «испытанием на прочность» — мало, кто встречался с подобными ситуациями, когда обстоятельства, не зависящие от предпринимателей, с ног на голову переворачивают правила игры, и если вчера дела шли гладко, а выручка росла, то сегодня ты судорожно ищешь деньги на выплаты зарплат сотрудникам. Несмотря на все это, ситуация оказалась лучше, чем мы предполагали год назад, в начале пандемии, но, конечно, малый бизнес мог бы использовать дополнительную финансовую поддержку», — заключил Рахимбердиев.

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Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos