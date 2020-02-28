АФК «Система» создаст новый венчурный фонд под управлением дочери Шойгу

АФК «Система» запускает новый венчурный фонд Sistema SmartTech объемом 5 млрд рублей для инвестиции в стартапы на ранней стадии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Якорным инвестором фонда станет сама АФК «Система», которая вложит 1,5 млрд рублей. Другие партнеры фонда не раскрываются.

Фонда создается на восемь лет, инвестиционный период — пять лет. Ожидается, что за это время фонд поддержит 20 стартапов вложениями в размере 50-300 млн рублей.

Управляющим партнером Sistema SmartTech станет Ксения Шойгу. Совет директоров возглавит управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов. Фонд будет инвестировать примущественно в российские стартапы.

По словам Шойгу, фонд станет проводником между стартапами и крупными компаниями. Сиразутдинов уточнил, что фонд будет фокусироваться на продаже стартапов стратегическому инвестору, который встроит их в свою экосистему.

Sistema SmartTech — четветый фонд АФК «Система». У компании уже есть Sistema Venture Capital для проектов на стадии роста, Sistema Asia Fund для рынков Индии и Юго-Восточной Азии и совместный с «Роснано» фонд Rusnano Sistema SICAR с фокусом на проекты для «умного города».

Ксения Шойгу развивает собственную инвесткомпанию «Кэпитал Перформ», в которой ей принадлежит 59%. Компания владеет долями в трех проектах, в том числе MedPoint24, который проводит медосмотры водителей такси в Москве и Московской области.

Фото из инстаграма Ксении Шойгу