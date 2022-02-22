«РОТЕК» и «Газинформсервис» заключили соглашение об интеграции Efros CI в систему «ПРАНА»

Компания «Газинформсервис» интегрировала Efros Config Inspector в программно-аппаратный комплекс предиктивной аналитики и удаленного мониторинга «ПРАНА», разработанный АО «РОТЕК» . Программный продукт позволит оперативно проводить диагностику сбоев в IT-инфраструктуре и поддерживать оптимальный уровень защищенности системы, устраняя обнаруженные уязвимости.

Инструментальный контроль защищенности включает в себя контроль целостности конфигураций активного сетевого оборудования (АСО) и гипервизоров среды виртуализации, а также обнаружение уязвимостей и ошибок в настройках безопасности системного ПО.

Средства анализа защищенности Efros CI реализуют следующие функции:

выявление и анализ уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации ОС и ПО АРМ и серверов системы «ПРАНА»;

контроль установки обновлений ПО АРМ и серверов системы «ПРАНА»;

контроль целостности конфигураций АСО и гипервизоров среды виртуализации.

Продукт поддерживает широкий спектр (более 50 типов) сетевых устройств, межсетевых экранов, операционных систем и платформ виртуализации. Также он содержит функции анализа защищенности и резервного копирования конфигураций устройств.

Применение Efros Config Inspector помогает обеспечить соответствие требованиям ключевых стандартов и нормативных документов по информационной безопасности (ISO 27001, ITIL, приказы ФСТЭК России № 17, 21, 31, 239), а наличие сертификата ФСТЭК России дает возможность использовать его в составе комплексов защиты информационных систем, где применение сертифицированных продуктов обязательно.

«Сотрудничество с “Газинформсервис” для нас является логичным продолжением стратегии развития системы предиктивной аналитики “ПРАНА”, значимым компонентом которой является функция обеспечения информационной безопасности. Нашими клиентами являются крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса России, как раз те мощности критической инфраструктуры от которых зависит энергетическая безопасность страны. Решение от “Газинформсервис” станет дополнительным инструментом, гарантирующим сохранность данных и способным ответить на все вновь появляющиеся сетевые угрозы», — отметил Александр Куканов, директор по цифровым решениям и проектам АО «РОТЕК».

«Мы рады стать партнерами “РОТЕК” по информационной безопасности. Сегодня все больше организаций обращают внимание на программные продукты именно российской разработки. Также для заказчика немаловажно, что использование Efros Config Inspector помогает обеспечить соответствие требованиям Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" — 187-ФЗ», — поделился Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервис».

ООО «Газинформсервис» — один из крупнейших в России системных интеграторов и вендоров в области безопасности. Компания реализует полный комплекс услуг по защите персональных и конфиденциальных данных, технологических процессов, по обеспечению безопасности и непрерывности бизнес-процессов. Сегодня «Газинформсервис» активно сотрудничает с ведущими мировыми разработчиками, имеет собственные уникальные разработки IT-продуктов.

АО «РОТЕК» — компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.

«ПРАНА» — индустриальное IoT-решение, которое выявляет дефекты в работе промышленного оборудования за два-три месяца до возможной неполадки. Система объединяет методы статистического анализа и физического моделирования, инструменты работы с большими данными и технологии машинного обучения.