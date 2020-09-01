АФК «Система» и РКИФ запланировали выход из капитала «Детского мира»

Основные акционеры группы компаний «Детский мир» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) планируют полностью выйти из акционерного капитала ритейлера. Доли участников составляют 20,4% и 4,6%, соответственно. Об этом сообщает пресс-служба АФК «Система».

Стоимость пакета, состоящего из более чем 184 млн акций, на Мосбирже составляет около 20,87 млрд рублей.

В сообщении указывается, что в рамках размещения стороны рассчитывают «реализовать свои доли в акционерном капитале компании в полном объеме». Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки стали Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB и «ВТБ капитал». Букраннер сделки — Альфа-банк.

Отмечается, что при прекращении участия «Системы» в акционерном капитале ритейлера, члены совета директоров «Детского мира», аффилированные с АФК «Система», сохранят свои места. В частности, это председатель совета директоров Евгений Мадорский и гендиректор Мария Давыдова, отмечают «Ведомости».

При этом ожидается, что после завершения предложения будет сформирован новый состав совета директоров «Детского мира». Отмечается, что большинство мест в нем отдадут независимым директорам. Голосование за новый состав планируется провести не позднее четвертого квартала текущего года.

17 июня АФК «Система» и РКИФ продали на бирже приблизительно 118 млн акций, или около 16% компании. Продавцы получили 10,95 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 8,9 млрд руб. Большая часть средств была использована на погашение долгов «Системы». В этот раз вырученные средства также пойдут на «общекорпоративные» цели. По данным «Ведомостей», на 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб.

АФК «Система» стала акционером «Деткого мира» в 1996 года. К 2004 году корпорация увеличила свой пакет акций до 70,5%. В январе 2016 г. «Система» продала 23,1 % акций сети РКИФ за 9,75 млрд руб. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже. В результате SPO в 2019 году РКИФ и АФК продали 23,7% ритейлера.

«Детский мир» — российский продавец детских товаров. По собственным данным, сеть включает 850 магазинов. Выручка ритейлера в первом полугодии cоставила 59,9 млрд руб.

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