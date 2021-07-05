Фонд АФК «Система» инвестирует 200 млн в сервис доставки Checkbox

Представители обеих сторон сообщили «Ведомостям», что фонд выкупит как выпущенные в ходе допэмиссии акции владельца сервиса – АО «Самокарт», так и часть бумаг, принадлежащих текущим собственникам этой компании.

Checkbox предлагает курьерскую доставку компаниям и использует алгоритмы распределения заказов с использованием машинного обучения. Технология увеличивает заработок курьеров и скорость доставки. Доставка стоит 200-250 рублей. Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, сотрудничает со «Вкусвиллом», Baskin Robbins, Kuchenland и другими.

Checkbox был основан Кириллом Евдаковым, Владимиром Остапенко и Романом Левицким в 2019 году, ранее все трое были партнерами по сервису такси Fasten. В 2020 году «Чекбокс» привлек 70 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал».

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Фото: страница Checkbox в Facebook