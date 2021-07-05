Фонд АФК «Система» инвестирует 200 млн в сервис доставки Checkbox

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema SmartTech инвестирует 200 млн рублей в сервис доставки Checkbox. Доля фонда в компании составит 18,6%.
Представители обеих сторон сообщили «Ведомостям», что фонд выкупит как выпущенные в ходе допэмиссии акции владельца сервиса – АО «Самокарт», так и часть бумаг, принадлежащих текущим собственникам этой компании.
Checkbox предлагает курьерскую доставку компаниям и использует алгоритмы распределения заказов с использованием машинного обучения. Технология увеличивает заработок курьеров и скорость доставки. Доставка стоит 200-250 рублей. Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, сотрудничает со «Вкусвиллом», Baskin Robbins, Kuchenland и другими.
Checkbox был основан Кириллом Евдаковым, Владимиром Остапенко и Романом Левицким в 2019 году, ранее все трое были партнерами по сервису такси Fasten. В 2020 году «Чекбокс» привлек 70 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: страница Checkbox в Facebook
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter