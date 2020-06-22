Sistema VC и партнеры вложили €7,8 млн в агротех-стартап Connecterra

Российский венчурный фонд Sistema VC повторно вложился в голландский агротех-стартап Connecterra. В число инвесторов раунда B также вошли ADM Capital, Kersia, Pymwymic и Breed Reply. Всего стартап получил €7,8 млн. Об этом Rusbase рассказали в Sistema VC.

Connecterra развивает предиктивную платформу на основе машинного обучения Ida для молочных ферм. Ida помогает снизить использование гормонов и антибиотиков в сельском хозяйстве, а также повысить производительность ферм.

Еще платформа входит в консорциум Farming for Generations (F4G), который возглавляет компания Danone. Цель F4G — внедрение принципов регенеративного сельского хозяйства в цепочку поставок молочного протеина.

Платформу Connecterra используют Danone, Bayer и Kersia. Стартап рассчитывает использовать новые инвестиции для масштабирования и развития платформы Ida. Кроме того, Connecterra планирует расширить присутствие в Европе, Северной Америке и Новой Зеландии.

«Сельское хозяйство — большой рынок, который мало использует новые инструменты и слабо подвержен изменениям. Это создает возможности для появления больших идей и компаний. Connecterra — одна из самых ярких агротех-компаний в Европе с отличной командой», — отметил президент венчурного фонда Sistema VC Дмитрий Филатов.

Sistema VC — венчурный фонд АФК «Система», который инвестирует в технолгические компании на стадии роста. Sistema VC фокусируется на проектах из таких отраслей, как искусственный интеллект, машинное обучение, когнитивные технологии, интернет, медиа, интернет вещей (IoT), VR/AR, сети нового поколения (SDN, NFV).