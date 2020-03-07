Sistema VC и партнеры вложили $41 млн в «беспилотный» стартап Five
Sistema VC (один из фондов АФК «Система» Владимира Евтушенкова) и группа международных инвесторов вложили $41 млн в британского разработчика программного обеспечения для беспилотных автомобилей Five. О сделке Rusbase рассказали в Sistema VC.
Для Sistema VC это первая инвестиция в Five. Также новыми инвесторами стали китайская Trustbridge Partners и британская Direct Line Group. Существующие известоры, присоединившиеся к раунду —британские Lakestar, Amadeus Capital Partners, Kindred Capital и Notion Capital.
Стороны не раскрывают индивидуальный объем вложений и полученные доли.
Five был основан в 2016 году. Общий объем капитала, который Five привлек с момента основания, составляет $77 млн. Компания является одним из лидеров по объему финансирования среди «беспилотных» стартапов в Европе, отметили в Sistema VC.
Five разрабатывает систему беспилотного вождения для городских дорог смешанного типа. В 2019 году стартап провел более сотни тестовых поездок в автономном режиме с пассажирами на борту по 19-километровому маршруту в Лондоне. Сейчас в парке Five восемь беспилотников.
Привлеченные инвестиции стартап направит на производство офлайновых облачных платформ и разработку копонентов для онлайнового ПО для обработки большого объема данных, на которых учится беспилотная система.
Five — пятая инвестиция Sistema VC в Великобритании, восьмая – в сфере больших данных, машинного обучения и прикладного ИИ.
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