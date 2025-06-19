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Ozon запустил автоматизированную систему замеров крупногабаритных грузов

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Команда Ozon Tech представила устройство Gauss для бесконтактного измерения габаритов и веса товаров на складах. Об этом Русбейс рассказали в компании.

Ozon запустил автоматизированную систему замеров крупногабаритных грузов
  1. Новости

Система уже внедрена в Иннополисе и до конца 2025 года появится еще в 50 сортировочных центрах по стране. Сейчас Gauss замеряет грузы за 2,4 секунды, а в будущем разработчики планируют увеличить скорость.

Как это работает? Устройство использует стереокамеры и алгоритмы машинного обучения, чтобы определять параметры грузов без ручного вмешательства. Оно справляется с объектами весом от 250 грамм до 1 тонны и размерами до 1,2×1,2×2,2 метра — например, с двухкамерным холодильником. Результаты выводятся на экран, сохраняются в системе и могут печататься на этикетке.

Почему это важно? Продавцы на Ozon обязаны указывать точные габариты товаров, но не всегда делают это корректно. Ручные замеры крупных грузов занимают много времени, а Gauss автоматизирует процесс, ускоряя логистику. Устройство интегрировано с собственной системой управления складом, что позволяет быстро обновлять его ПО на всех площадках.

  • Прошлым летом СДЭК анонсировал запуск доставки крупногабаритных товаров для маркетплейсов и частных лиц. До конца 2025 года планируется охватить филиалы логистического оператора в 24 городах России.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTODOM

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