Разработчик цифровых ферм «Сити-фермер» получил инвестиции от компании IBS

Производстводитель цифровых сельскохозяйственных ферм «Сити-фермер» получил инвестиции от технологической компании IBS. Сумма привлеченных средств не раскрывается. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Сколково», где стартап является резидентом кластера биомедицинских технологий.

Партнерство нацелено на продвижение решений «Сити-фермер» на российском рынке. Ожидается, что «Сити-фермер» получит технологическую поддержку IBS для организации сервисной поддержки клиентов ферм. Также компании будут развивать интеллектуальные системы контроля за процессами выращивания. Кроме того, стартап сможет использовать маркетинговые и sales-каналы партнера.

«Сити-фермер» занимается производством и обслуживанием цифровых сельскохозяйственных ферм. Каждая из них представляет собой модульный объект, который легко возвести и масштабировать в зависимости от потребностей заказчика. Управление основными процессами фермы (полив, вентиляция, освещение, увлажнение и другие) происходит полностью в дистанционном режиме с использованием технологий ИИ.

Отмечается, что формат работы цифровой фермы успешно апробирован на грибах, салатах и зелени. В данный момент компания работает над расширением ассортимента.

Партнерство с компанией “Сити-фермер” — это инвестиция в перспективное, инновационное направление, востребованное как в производстве традиционных продуктов в регионах с затрудненной транспортировкой свежей продукции, так и в производстве экзотических продуктов с длинным логистическим плечом поставок в Россию», — отметил гендтректор IBS Григорий Кочаров.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сити-фермер» было создано в 2018 году. На момент написания новости учредителями компании являются Виктор Никитин и Анатолий Карачинский — 45% и 55% соответственно. Гендиректор — Виктор Никитин.

Анатолий Карачинский является президентом IBS Group. Соответственно в результате инвестиций предприниматель получил контрольный пакет акций «Сити-фермер».

Компания IBS выступает технологическим бизнес-партнером для российского бизнеса. Она решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности. Среди оказываемых услуг — оптимизация бизнес-процессов, создание систем управления, управление данными, анализ и моделирование, разработка, тестирование и сопровождение ПО.