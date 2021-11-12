Каршеринг «Ситидрайв» запустил в Сочи аренду автомобилей Tesla

Каршеринг «Ситидрайв» добавил 3 автомобиля Tesla Model 3 Long Range в Сочи, сообщила пресс-служба компании. Стоимость аренды Tesla Model 3 на один день без учета скидок составит 12 тысяч рублей.
По данным «Ситидрайв», это первый случай появления Tesla в федеральном каршеринге.
Взять автомобиль в краткосрочную аренду можно будет только в аэропорту, а оставить — где угодно в рамках «зеленой зоны» сервиса. Как пояснили в компании, это связано с тем, что техники «Ситидрайва» будут проверять уровень заряда и состояние автомобиля после каждой аренды.
Стоимость аренды Tesla Model 3 на один день без учета скидок составит 12 тысяч рублей. На два дня — 22 тысяч, на три — 30 тысячи рублей. Плюс 15 рублей за каждый километр. Отмечается, что на территории Сочи и Адлера есть более 10 зарядок для электромобилей, которые помогут избедать проблем с подзарядкой автомобилей
Для удобства пользования электрокаром в каждом автомобиле будет размещена подробная инструкция по управлению и зарядке автомобиля.
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Фото: «Ситидрайв»
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