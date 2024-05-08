«Ситилинк» сокращает сотрудников на фоне падения выручки и прибыли

Сеть магазинов электроники «Ситилинк» (входит в ГК «Мерлион») стала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с Merlion с целью оптимизации. Об этом «Ведомости» узнали от троих бывших и одного действующего сотрудников.

Сначала компания уволила IT-специалистов на аутсорсе, сократила колл-центр, утверждает один из собеседников издания. Второй говорит, что увольнения объяснили «финансовыми трудностями».

Два года назад ТАСС сообщал о планах «Ситилинка» провести IPO. Сейчас компания не планирует первичное публичное размещение акций, сказал представитель «Мерлиона».

«Компания – живой организм, функционал и динамика подбора специалистов выстраиваются под цели и задачи бизнеса. Закрытие торговых точек в результате естественной убыли также влияет на процесс текучки кадров», – прокомментировал ситуацию «Ведомостям» представитель «Ситилинка». Сколько конкретно сотрудников попали под процесс «естественной убыли», он не уточнил. Проблемы «Ситилинка» связаны с тем, что сеть не смогла конкурировать с маркетплейсами, предположил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, у «Ситилинка» плохо поставлена дистрибуция некоторых видов товаров. Пользователи стали активнее закупаться на маркетплейсах, компания упустила на каком-то этапе нишу, теперь ей тяжело вернуть себе эту долю рынка.

Фото на обложке: Unsplash