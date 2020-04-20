«Ситимобил» выяснил, что пользователи отправляют друг другу на такси

«Ситимобил» узнал, что пользователи отправляют друг другу с доставкой на такси. Большинство передают с водителями личные вещи. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

«Ситимобил» запустил тариф «Доставка» две недели назад. Получать и передавать посылки водителю можно, не выходя из дома. Для этого при заказе есть опция «от двери до двери».

40% опрошенных передавали с «Ситимобилом» личные вещи — забытые книги, одежду, мониторы, товары с сервисов объявлений. 17% отправляли продукты питания, в том числе заказывали еду из ресторанов. По 10% с помощью такси получали заказы из магазинов и отправляли товары собственным клиентам.

Каждый пятый опрошенный передавал с таксистом документы клиентам, партнерам по бизнесу и коллегам. Каждый десятый отправлял вещи своим родителям или детям.

Больше всего доставок за две недели пришлось на Москву (25,1%), Санкт-Петербург (13,3%), Краснодар (7,2%), Уфу(5,4%) и Челябинск (4,8%).

Рекордсменом по числу заказов стал один из пользователей в Перми. Он заказал доставку 71 раз.

Фото на обложке: photoDiod / Shutterstock