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«Ситимобил» начал доставлять посылки

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис заказа такси «Ситимобил» запустил тариф «доставка». Водители будут принимать посылки и доставлять их получателям. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

«Ситимобил» начал доставлять посылки

Посылки должны весить не более 20 кг и помещаться в машину. Перед отправкой вещи надо упаковать в конверт или коробку. Нельзя отправлять животных или крупногабаритные предметы. 

Заказать доставку можно в мобильном приложении «Ситимобил» или в приложении VK Taxi через платформу VK Mini Apps. Надо выбрать тариф «доставка», указать маршрут и номер получателя посылки. 

«Мы давно изучали рынок доставки при помощи сервисов такси, но развитие ситуации с коронавирусом подтолкнуло нас к ускоренной разработке сервиса. Мы считаем, что доставка позволит водителям, подключенным к «Ситимобил», частично компенсировать снижение спроса на поездки», — отметил исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев. 

Разработчики планируют интегрировать в сервис другие продукты экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. В дальнейшем пользователи смогут получать товары, заказанные у партнеров компаний. 

Агрегатор такси «Ситимобил» появился в 2007 года. В прошлом году Сбербанк и Mail.ru Group создали совместное предприятие на базе «Ситимобил» и сервиса доставки еды Delivery Club. К концу 2019 года оборот платформы составил 8,9 млрд рублей. 

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Фото: New Africa / Shutterstock

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