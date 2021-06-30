«Ситимобил» субсидирует ресторанам Москвы 50 млн рублей за доставку заказов

«Ситимобил» создал фонд поддержки кафе и ресторанов Москвы на 50 млн рублей. Сервис откажется от собственной прибыли и субсидирует заведениям доставку. Этой услугой предприятия смогут воспользоваться по фиксированному тарифу.

Выделенный «Ситимобилом» фонд составит 50 млн рублей. Компания направит его на субсидирование доставки заказов – фиксированная плата за услугу не превысит 350 рублей. Услугой смогут воспользоваться рестораны и кафе Москвы вне зависимости от дистанции заказа, но только в пределах МКАД, уточнили в «Ситимобиле».

«Мы приняли решение отказаться от собственного заработка с таких поездок и сверх этого компенсировать часть их стоимости. Тариф предусматривает лишь минимальную сумму, необходимую, чтобы организовать такие поездки без негативного эффекта на заработке водителей и таксопарков, сотрудничающих с нашим сервисом», – отметил руководитель направления доставки «Ситимобил» Лев Пархоменко.

Чтобы стать участником программы, владельцу или представителю заведения нужно заполнить анкету на странице «Ситимобил для бизнеса» и получить доступ в личный кабинет, в котором будут доступны данные о заказах, маршрутах и бюджетах. Уже подключенные к «Ситимобил» кафе и рестораны получат доступ к тарифу автоматически, пояснили в компании.

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Фото: «Ситимобил» / Facebook