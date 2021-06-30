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«Ситимобил» субсидирует ресторанам Москвы 50 млн рублей за доставку заказов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ситимобил» создал фонд поддержки кафе и ресторанов Москвы на 50 млн рублей. Сервис откажется от собственной прибыли и субсидирует заведениям доставку. Этой услугой предприятия смогут воспользоваться по фиксированному тарифу.

«Ситимобил» субсидирует ресторанам Москвы 50 млн рублей за доставку заказов

Выделенный «Ситимобилом» фонд составит 50 млн рублей. Компания направит его на субсидирование доставки заказов – фиксированная плата за услугу не превысит 350 рублей. Услугой смогут воспользоваться рестораны и кафе Москвы вне зависимости от дистанции заказа, но только в пределах МКАД, уточнили в «Ситимобиле».

«Мы приняли решение отказаться от собственного заработка с таких поездок и сверх этого компенсировать часть их стоимости. Тариф предусматривает лишь минимальную сумму, необходимую, чтобы организовать такие поездки без негативного эффекта на заработке водителей и таксопарков, сотрудничающих с нашим сервисом», – отметил руководитель направления доставки «Ситимобил» Лев Пархоменко.

Чтобы стать участником программы, владельцу или представителю заведения нужно заполнить анкету на странице «Ситимобил для бизнеса» и получить доступ в личный кабинет, в котором будут доступны данные о заказах, маршрутах и бюджетах. Уже подключенные к «Ситимобил» кафе и рестораны получат доступ к тарифу автоматически, пояснили в компании.

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Фото: «Ситимобил» / Facebook

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