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«Ситимобил» переведет офисных сотрудников на удаленку из-за коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Ситимобил» решил перевести офисных сотрудников на работу из дома из-за коронавируса. Мера вводится временно до 1 апреля. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор компании Виталий Бедарев.

«Ситимобил» переведет офисных сотрудников на удаленку из-за коронавируса
«Начиная с понедельника все сотрудники "Ситимобил", чья работа это позволяет, могут по согласованию с руководителем работать удаленно», — написал Бедарев.

Мера вводится временно до 1 апреля. Компания будет следить за ситуацией с распространением коронавируса. При необходимости срок удаленной работы сотрудников может быть продлен или сокращен.

Ранее «Ситимобил» разослал партнерам рекомендации по профилактике коронавируса.

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