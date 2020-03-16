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«Ситимобил» переведет офисных сотрудников на удаленку из-за коронавируса
Новости
Анна Оленькова
«Ситимобил» решил перевести офисных сотрудников на работу из дома из-за коронавируса. Мера вводится временно до 1 апреля. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор компании Виталий Бедарев.
«Ситимобил» переведет офисных сотрудников на удаленку из-за коронавирусаАнна Оленькова
«Начиная с понедельника все сотрудники "Ситимобил", чья работа это позволяет, могут по согласованию с руководителем работать удаленно», — написал Бедарев.
Мера вводится временно до 1 апреля. Компания будет следить за ситуацией с распространением коронавируса. При необходимости срок удаленной работы сотрудников может быть продлен или сокращен.
Ранее «Ситимобил» разослал партнерам рекомендации по профилактике коронавируса.
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