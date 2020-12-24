«Ситимобил» открыл «Дом такси» с барбершопом и курсами английского

«Ситимобил» открывает флагманский «Дом Такси» на Технопарке, который станет местом для обучения и работы с водителями, а также взаимодействия со всей таксомоторной отраслью, говорится в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

Агрегатор «Ситимобил» открыл флагманский «Дом Такси» на Технопарке. Площадка станет уникальным местом для обучения, отдыха и организации досуга для водителей такси. Также в «Доме Такси» будут проводиться встречи различных представителей таксомоторной отрасли.

Согласно опросу компании, 70% московских водителей такси хотели бы посещать образовательные лекции и курсы, будь у них такая возможность. Больше всего среди таксистов желающих учить английский язык (40% респондентов), проходить курсы по юриспруденции желают 35%, изучать IT-технологии и финансовую грамотность — 30%, также есть желающие научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Теперь они смогут посещать такие курсы и мероприятия бесплатно в «Доме Такси». Лекции будут проводить специалисты «Ситимобил» и других компаний из экосистем Mail.ru Group и «Сбера», а также приглашенные эксперты. Например, в «Доме Такси» уже запланированы курсы финансовой грамотности для водителей от «Сбера», кинопоказы и семинары по работе с пассажирами с ограниченными возможностями.

Водители также смогут бесплатно пройти в «Доме Такси» медосмотр, необходимый для выхода на линию. Для этого установлен специальный медицинский терминал компании ADMK, с помощью которого можно измерить пульс, давление и другие показатели, а также получить рекомендации врача в онлайн-режиме.

Флагманский «Дом Такси» — пространство площадью 800 квадратных метров на проспекте Андропова. Он открыт для водителей ежедневно и круглосуточно.

Помимо зоны проведения мероприятий и лекционных комнат, пространство имеет зону для обслуживания водителей, офис сотрудников «Ситимобил», кухню для водителей, медпункт, зоны партнеров, таких как «Сбер», Beritaxi и другие. Здесь же работает барбершоп, где водителям предложат бесплатно сделать стильную стрижку головы и бороды и безалкогольные напитки.

Фото: пресс-служба «Ситимобил»