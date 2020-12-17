«Ситимобил» предложил петербуржцам поездки на Tesla

Сервис «Ситимобил» запускает в Санкт-Петербурге поездки на Tesla и в честь запуска разыграет целый день поездок на «космическом» автомобиле с личным водителем. Чтобы получить главный приз, нужно рассказать историю о том, как вас достал 2020-й год.

Сервис заказа такси «Ситимобил» запускает в Санкт-Петербурге поездки на Tesla на тарифе «Комфорт+» и «Бизнес», сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в Rusbase.

В честь запуска «космического» такси агрегатор разыграет целый день поездок на Tesla с личным водителем для петербуржца, которого 2020-й год достал сильнее всего.

Розыгрыш состоится с 16 по 21 декабря среди жителей Санкт-Петербурга. Самую раздражающую историю можно будет отправить в чат-бот. Победителя выберет команда «Ситимобил», еще 5 авторов историй получат в подарок поездки на тарифе «Комфорт+».

Фото: пресс-служба «Ситимобил»