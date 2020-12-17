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«Ситимобил» предложил петербуржцам поездки на Tesla

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Сервис «Ситимобил» запускает в Санкт-Петербурге поездки на Tesla и в честь запуска разыграет целый день поездок на «космическом» автомобиле с личным водителем. Чтобы получить главный приз, нужно рассказать историю о том, как вас достал 2020-й год. 

«Ситимобил» предложил петербуржцам поездки на Tesla

Сервис заказа такси «Ситимобил» запускает в Санкт-Петербурге поездки на Tesla на тарифе «Комфорт+» и «Бизнес», сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в Rusbase. 

В честь запуска «космического» такси агрегатор разыграет целый день поездок на Tesla с личным водителем для петербуржца, которого 2020-й год достал сильнее всего. 

Розыгрыш состоится с 16 по 21 декабря среди жителей Санкт-Петербурга. Самую раздражающую историю можно будет отправить в чат-бот. Победителя выберет команда «Ситимобил», еще 5 авторов историй получат в подарок поездки на тарифе «Комфорт+». 

Фото: пресс-служба «Ситимобил»

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