«Ситимобил» изменил схему работы с водителями такси

Сервис заказа такси «Ситимобил» 19 мая перешел на новую схему работы с водителями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Георгия Лобушкина.

Теперь в приложении сервиса для водителей есть только два режима. В режиме «не работаю» таксисты получают только предварительные заказы. В режиме «на линии» «Ситимобил» сам назначает заказы. Водители могут отказаться от назначенного заказа.

До этого водители могли самостоятельно выбирать заказ. Кроме того, они сразу видели точку назначения и цену поездки. Теперь водители увидят конечную точку только после поступлении заказа, а цену — после принятия заказа.

«Ситимобил» – второй после «Яндекс.Такси» по доле рынка агрегатор такси в Москве. 95% компании принадлежат совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. Миноритарные акционеры — «Мегафон» через АО «Мегалабс» (3%) и основатель «Ситимобила» Арам Аракелян (2%).

Как рассказал изданию Лобушкин, «Ситимобил» запланировал изменения еще до пандемии. Он уверяет, что заказы равномерно распределяются между исполнителями. По его словам, новая схема работы сократит время ожидания машины и увеличит количество заказов.

В режиме «предлагать» водители могли находиться далеко от места посадки пассажиров, и это увеличивало время поездки, добавляет представитель «Ситимобила».

По похожей схеме уже работает «Яндекс.Такси». Система распределяет заказы между водителями автоматически с помощью алгоритмов, они зависят от рейтинга исполнителей и наличия на машине символики компании.