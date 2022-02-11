Sitronics Group приступила к производству серверов на российском процессоре «Эльбрус-8СВ»

Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания Sitronics Group выпустила тестовую партию стоечных серверов SIT SRE 2408 на отечественном восьмиядерном процессоре «Эльбрус-8СВ» с тактовой частотой 1500 МГц. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новый сервер SIT SRE 2408 подходит для работы с высоконагруженными системами, хранения и обработки больших объемов данных. Отмечается, что сервер обеспечивает высокий уровень информационной безопасности и поддерживает российское ПО.

«В четырехпроцессорную систему с 32 ядрами может быть установлено до 1 ТБ ОЗУ DDR4, максимальная производительность сервера составляет 1152 GFLOPS двойной точности. В решении предусмотрено до 16 накопителей HDD/SSD интерфейса SATA 3.0/SAS с возможностью объединения в RAID-массив», — говорится в сообщении.

Серверы оснастили поддержкой горячей замены жестких дисков и блоков питания и вентиляторами с интеллектуальной системой охлаждения.

Также Sitronics Group запустила разработку оборудования на базе процессоров «Эльбрус-16С». Новая модель будет поддерживать два процессора и может применяться для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных.

Серверы предназначены в первую очередь для госкомпаний. В рамках программы импортозамещения спрос на них будет расти. Компания готова обеспечивать крупные поставки серверов в 2022 году.

SIT SRE 2408 готов решать задачи контейнерной виртуализации (Docker), больших данных (Apache Hadoop, Ignite, Kafka), служить сервером приложений (Java 8, Java 11, .NET Core (beta)), сервером баз данных (PostgreSQL, Linter) и в целом соответствует требованиям заказчиков к серверной инфраструктуре.

«Эльбрус-8СВ» – самый мощный из серийно выпускаемых российских серверных процессоров АО «МЦСТ».

Проблемы с процессорами

В январе руководство МВД выразило недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус», поскольку проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию министерства.

Поставщики серверного оборудования на отечественных процессорах проигнорировали электронный аукцион МВД на 481 млн рублей. На торги не было подано ни одной заявки, следует из материалов сайта госзакупок. Оборудование в составе 133 серверов потребовалось для системы фиксации нарушений ПДД.

В тендере собиралась участвовать одна компания, но потом она заявку отозвала, сообщил портал Cnews.ru. Аукцион признан несостоявшимся. По данным издания, характеристики оборудования предусматривали наличие отечественных 28-нанометровых процессоров «Эльбрус-8С», которые разработаны «МЦСТ».

По словам гендиректора поставщика серверов на процессорах «Эльбрус» «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, проблемы с совместимостью процессоров с ПО можно решить, но на это потребуется время и деньги. Он также отметил, что на смену «Эльбрусу 8С» приходит «Эльбрус 8СВ», в котором многие недоработки уже исправлены.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com