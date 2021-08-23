«Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков

«Ситимобил» будет предоставлять краткосрочное финансирование таксопаркам с помощью факторинга — деньги выделит компания Smartfact под отсрочку платежа с процентом.
В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны, сообщили «Ведомости».
Схема с таксопарками будет работать следующим образом: компания перечисляет деньги парку, покупая дебиторскую задолженность от перевозок, а «Ситимобил» удерживает часть средств от перевозок и направляет их за таксопарк в Smartfact. Если средств не хватило, то по непогашенному долгу ответит уже таксопарк.
Деньги таксопарк сможет получить на срок от 1 до 10 месяцев под 6–8%. Минимальная сумма – 300 тыс. рублей, максимальная – 50 млн рублей. Размер и сроки финансирования будут зависеть от срока работы таксопарка с агрегатором, количества машин на линии, поездок и др.
Таксопарк будет выплачивать задолженность ежедневно через личный кабинет. Такая модель должна снизить риски внезапного дефолта таксопарка в отличие от модели, когда деньги списываются раз в месяц.
Например, если таксопарку нужно 300 тыс. рублей на пять месяцев, то в день он будет платить 2000 рублей плюс 160 рублей в качестве процентов. Клиент за это время переплатит чуть более 24 тыс. рублей, или 7,5%. Сами проценты «Ситимобил» и Smartfact будут делить между собой.
Деньги парки смогут потратить на ремонт, покупку шин, открытие новых офисов, ОСАГО и др. По словам гендиректора Smartfact Риналя Сулейманова, банки неохотно выдают таксопаркам кредиты.
Кроме этого, отметил он, они пользуются финансовыми показателями из отчетности таксопарков – скоринг, разработанный «Ситимобилом» и Smartfact, основывается на операционных показателях и анализе эффективности деятельности.
Представитель агерегатора «Максим» отметил, что новый инструмент будет пользоваться популярностью у такспорков, так как одна цель — увеличить лояльность арка к конкретному агрегатору и удержать партнера.
Таксопарки легко переключаются с одной платформы на другую, заменив на автомобилях наклейки за сутки. Для агрегатора это новое основание официально проводить партнерам инвестиционные средства – на стоимости услуг такси это не отразится, заявил он.
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Фото: «Ситимобил»
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