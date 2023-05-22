Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. Инициативу объясняют тем, что сейчас потребность российской финансово-экономической системы в допинвестициях сохраняется. Обращение направлено в Минтруда, с копией ознакомились «Известия».

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю