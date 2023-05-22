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В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. Инициативу объясняют тем, что сейчас потребность российской финансово-экономической системы в допинвестициях сохраняется. Обращение направлено в Минтруда, с копией ознакомились «Известия».

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

В условиях кризиса это поможет повысить прочность российской экономики, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от зарубежных институтов, считатют в ассоциации.

  • В конце марта замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в предложил ввести сокращенную рабочую неделю в России. По его мнению, это может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.
  • В Великобритании провели эксперимент, в ходе которого аналитики выяснили, что четырехдневная рабочая неделя не сказалась на результатах работы, а 6 из 39 опрошенных отметили, что производительность даже выросла.

Фото на обложке: LI CHAOSHU / Shutterstock

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