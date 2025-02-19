Желающий купить СИЗО «Кресты» бизнесмен запланировал открыть там «музей добра и зла»

Совладелец Kassir.ru и глава корпорации PMI Евгений Филькенштейн запланировал открыть в бывшем петербургском СИЗО «Кресты» «музей добра и зла», об этом предприниматель сообщил в беседе с ТАСС. В настоящий момент тюремный комплекс выставлен на аукционе.

«Я действительно в этом [аукционе] участвую и хочу сделать из этого культурно-исторического места музей "добра и зла"», — подтвердил агентству Филькенштейн.

На покупку бывшего СИЗО претендуют и другие покупатели, их имена неизвестны Филькенштейну. Победитель аукциона, на котором продаются «Кресты», будет объявлен в пятницу, 21 февраля.

Финкельштейн уточнил, что бывшее СИЗО включено в единый государственный реестр памятников регионального значения Санкт-Петербурга. «Следовательно, это достаточно много ограничений. И, честно говоря, это большая и трудоемкая работа, потому что очень важно сохранить архитектурный стиль и найти баланс между бизнесом и историей», — заключил бизнесмен.

Ранее, в сентябре, генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко в разговоре с РБК сообщил о планах по продаже на аукционе бывшего петербургского СИЗО. Тюремный комплекс Мутко оценил в 1 млрд рублей. При этом глава проектов отдела инвестиций NF Group Сергей Дуванов в 2022 году оценил минимальную стоимость комплекса в 4 млрд рублей, если его покупателю позволят полностью снести здания.

Фото на обложке: Andrew Shiva / Wikipedia