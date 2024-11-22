СК возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы Ozon на территории склада маркетплейса

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту гибели сотрудницы Ozon на территории склада маркетплейса в подмосковном промышленном парке «Гривно». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. На работницу упала металлическая курилка, пишет Msk1.ru.

СК возбудил дело по статье 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, 21 ноября на 22-летнюю девушку из-за сильного ветра упала металлическая конструкция, от полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Следователи назначили судмедэкспертизу, расследование продолжается.

Также проверку о гибели сотрудницы Ozon начали в прокуратуре Подмосковья, сказано в Telegram-канале ведомства. Оно установит обстоятельства и причины трагедии, а также даст оценку исполнению требований законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.

В пресс-службе Ozon подтвердили RB.RU информацию о гибели сотрудницы маркетплейса. «Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами», — добавили в компании.