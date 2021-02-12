18 февраля фонд «Сколково» проведет онлайн-конференцию «Sk Regions. Инновационная вакцина для экономики регионов». Спикеры обсудят, как развиваются технологии в российских регионах в период пандемии и что их ждет в будущем. Участие бесплатное, необходима регистрация.

На конференции «Сколково» Sk Regions эксперты обсудят инновации в регионах