Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

На конференции «Сколково» Sk Regions эксперты обсудят инновации в регионах

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

18 февраля фонд «Сколково» проведет онлайн-конференцию «Sk Regions. Инновационная вакцина для экономики регионов». Спикеры обсудят, как развиваются технологии в российских регионах в период пандемии и что их ждет в будущем. Участие бесплатное, необходима регистрация.

На конференции «Сколково» Sk Regions эксперты обсудят инновации в регионах

Эксперты обсудят:

  • как трансформировалась инновационная экономика в регионах;
  • что изменилось в поведении инвесторов;
  • как инновационная инфраструктура отреагировала на кризис;
  • каким был опыт восстановления китайской инфраструктуры;
  • как корпорации влияют на развитие регионов и другие.

Среди спикеров онлайн-конференции — представители российских и международных компаний, фондов, организаций и институтов:

  • Аркадий Дворкович, председатель фонд «Сколково»;
  • Дмитрий Алексеев, совладелец и генеральный директор DNS;
  • Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures;
  • Александр Борисов, директор технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;
  • Александр Крылов, партнер в департаменте «Россия и СНГ» пекинского офиса Deloitte, и другие специалисты.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото на обложке: Alexandr Soloviev / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

18 февраля 2021

Students Hack от «Газпром нефти»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма