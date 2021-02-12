На конференции «Сколково» Sk Regions эксперты обсудят инновации в регионах

Евгения Хрисанфова
18 февраля фонд «Сколково» проведет онлайн-конференцию «Sk Regions. Инновационная вакцина для экономики регионов». Спикеры обсудят, как развиваются технологии в российских регионах в период пандемии и что их ждет в будущем. Участие бесплатное, необходима регистрация.
На конференции «Сколково» Sk Regions эксперты обсудят инновации в регионахЕвгения Хрисанфова
Эксперты обсудят:
- как трансформировалась инновационная экономика в регионах;
- что изменилось в поведении инвесторов;
- как инновационная инфраструктура отреагировала на кризис;
- каким был опыт восстановления китайской инфраструктуры;
- как корпорации влияют на развитие регионов и другие.
Среди спикеров онлайн-конференции — представители российских и международных компаний, фондов, организаций и институтов:
- Аркадий Дворкович, председатель фонд «Сколково»;
- Дмитрий Алексеев, совладелец и генеральный директор DNS;
- Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures;
- Александр Борисов, директор технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;
- Александр Крылов, партнер в департаменте «Россия и СНГ» пекинского офиса Deloitte, и другие специалисты.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Фото на обложке: Alexandr Soloviev / Shutterstock
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