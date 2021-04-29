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Sephora оказалась в центре скандала: ритейлер продавал просроченную косметику

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Ритейлер косметики Sephora выставил на распродажу в России просроченные товары: на продукцию были наклеены русскоязычные стикеры с актуальным сроком годности. Компания не комментирует ситуацию.

Sephora оказалась в центре скандала: ритейлер продавал просроченную косметику

Sephora выставила на распродажу продукцию своих эсклюзивных брендов, среди них — Marc Jacobs, KVD и Becca. После покупки многие из клиетов стали жаловаться на проблемы со здоровьем. В результате выяснилось, что ритейлер реализовал просроченную продукцию, при этом на русскоязычных стикерах срок годности был актуальным.

Клиенты Sephora обратились к представителям брендов косметики, и те подтвердили по номерам партий производства, что продукция была выпущена в период от 2016 до 2018 годов.

После того, как разъярённые покупатели стали оставлять комментарии на страницах Sephora в социальных сетях, ритейлер отключил возможность комментирования и удалил анонс распродажи.

«То, что случилось с Sephora – рано или поздно должно было случиться. С Sephora или нет – не важно, но проблема фейковых сроков годности на российских стикерах импортной косметики стоит на рынке не год, не три, не пять и даже не десять лет. И проблема не единичная», — прокомментировал в Facebook ситуацию вокруг ритейлера бьюти-предприниматель Сергей Остриков.

RB.RU направил запрос в Sephora.

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Фото: boggy22 / Depositphotos.

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