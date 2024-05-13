«СКБ Контур» объявила о закрытом тестировании нового интернет-банка в своей экосистеме

«СКБ Контур» начала тестирование нового интернет-банка в рамках собственной экосистемы для бизнеса. Предпринимателям предложили открывать счета, используя только фото документов и КЭП. Об этом RB.RU стало известно из клиентской рассылки. Большинство услуг банка бесплатны, но за подключение к экосистеме придется заплатить.
Группа компания «СКБ Контур», занимающаяся разработкой программного обеспечения, объявила о начале закрытого клиентского тестирования нового интернет-банка, интегрированного в экосистему для бизнеса. Клиентам в мае предложили войти в число «первых пользователей, чтобы влиять на то, как будет развиваться "Контур.Банк"» и решать разнообразные задачи в одном окне.
Пользователям экосистемы, решившим открыть счет в банке, обещают отсутствие скрытых комиссий, бесплатное обслуживание, платежи в бюджет и переводы бизнесу без комиссий и ограничений по сумме, а также бесплатные переводы физлицам на сумму до 5 млн рублей. Подключение к экосистеме платное, но официальные расценки на сайте экосистемы не доступны.
В рамках экосистемы «Контур» бизнесу уже доступны электронный документооборот, участие в закупках, проверка контрагентов, онлайн-кассы и еще десятки услуг, а теперь в рамках одного окна можно будет пользоваться и банковскими услугами.
В группе рассчитывают на рост клиентской базы за счет интеграции с банком и предлагают открывать счета новым клиентам, чтобы принять участие в якобы закрытом тестировании. Открыть счет в «Контур.Банке» можно дистанционно за 5 минут, загрузив фото документов и подписав заявление с помощью КЭП.
Группа компаний «СКБ Контур» купила банк «Екатеринбург» в 2022 году и через год перезвала его в «Контур.Банк», обозначив это событие как «финальный этап объединения банка и экосистемы для бизнеса "Контур"». На тот момент в группе уточняли, что речь идет только о смене названия, условия работы не менялись, а переход на новый адрес сайта и логотип обещали проводить постепенно. Софтверная компания планировала в течение пяти лет вложить в банк более 5 млрд рублей и запустить на его базе интернет-банк для бизнеса, в том числе самозанятых, писал Forbes.
Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 году советским миллионером Артемом Тарасовым. Выручка «СКБ Контур» за 2023 год составила 32,6 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее. Уставный капитал «Контур.Банка» составляет 76 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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