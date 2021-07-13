Приложение SketchAR позволит нарисовать AR-картину, токенизировать ее и продать в формате NFT

Разработчики сервиса SketchAR предлагают бесплатно нарисовать картину с использованием технологий дополненной реальности прямо на экране смартфона, токенизировать ее и продать в формате NFT на маркетплейсе.

В SketchAR есть режимы рисования на вертикальной и горизонтальной поверхностях. Технологии дополненной реальности и виртуальный помощник расширяют возможности неопытных пользователей и позволяют добиться результаты людям без познаний в изобразительном искусстве.

Созданную виртуальную картину, по заверениям разработчиков, в приложении можно токенизировать и затем бесплатно выставить на продажу в формате NFT и продавать по всему миру. Собственный маркетплейс компанию планирует запустить в четвертом квартале 2021 года.

SketchAR базируется в Вильнюсе, компанию в 2016 году основал россиянин Андрей Дробитько. В июне 2021 года SketchAR запатентовал технологию безмаркерного слежения за компьютерным зрением. Технология позволяет пользователю сканировать окружающую среду и фиксировать виртуальное изображение на реальной поверхности (на улице или в помещении).

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Фото: SketchAR / YouTube, Facebook