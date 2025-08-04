Скидки за 300: Ozon предлагает новые условия для продавцов дешевых товаров
Ozon включается в борьбу за самый ходовой сегмент — товары до 300 рублей. С 1 сентября продавцам этих позиций станет вдвое выгоднее работать с маркетплейсом: компания снижает комиссии и логистические сборы. Цель — расширить ассортимент, простимулировать оборот и зацепить покупателя там, где маленький чек, но частые покупки.
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Экономика малых цен
По внутренней статистике Ozon, почти две трети продаж в категории повседневного спроса приходятся на товары дешевле 300 ₽. Это зубные щётки, канцелярия, чайники, контейнеры и другой low-cost-ассортимент, ради которого пользователи регулярно возвращаются на площадку.
Чтобы закрепить эффект, маркетплейс запускает новую схему расчёта: продавцы будут платить в среднем в два раза меньше за продажу и доставку таких товаров. Например, раньше отправка заварочного чайника объёмом 3 литра стоила продавцу от 123 до 179 рублей в зависимости от схемы логистики. Теперь — всего 71 рубль.
Условия без логистических барьеров
Новая тарифная сетка охватит как продавцов, работающих со своих складов, так и тех, кто хранит товар на складах Ozon. Под скидку попадают только позиции стоимостью до 300 рублей, но при этом выгода распространяется на всё: и логистику, и комиссию за продажу.
Такой подход позволяет выйти на рентабельность даже в недорогом сегменте — за счёт высокой оборачиваемости и объёма заказов. По сути, Ozon устраняет ключевой барьер: раньше низкие чеки часто «съедались» издержками на логистику, теперь модель становится жизнеспособной и для мелких продавцов, и для массового ассортимента.
Контекст
Игроки e-commerce всё чаще возвращаются к стратегии «часто, дёшево, много». Увеличение доли недорогих товаров — это хороший способ поднять частоту покупок и удержание пользователей. Более того, для маркетплейса — это ещё и вход в регионы, где средний чек ниже, но спрос стабилен.
Теперь задача — не просто продать побольше зубных щёток и контейнеров, а сделать из них фундамент для оборота. Ozon делает на этом ставку — и даёт продавцам инструмент, чтобы под это адаптироваться. А заодно усиливает позиции в конкуренции с Wildberries, где дешёвый ассортимент давно формирует основную массу заказов.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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