В России запущена платформа для обучения на ходу

В России запущена EdTech-платформа микрообучения Skill Cup . Она предоставляет различные образовательные курсы, на изучение которых уходит лишь несколько часов. Об этом RB.ru рассказал представитель проекта.

Отмечается, что формат микрообучения для пользователей в России запускается впервые. Он подразумевает возможность получения знаний небольшими порциями. Один урок любого курса на Skill Cup занимает не более 10 минут.

На данный момент на платформе доступны курсы микрообучения от экс-гендиректора «Альфа-Банка» Алексея Марея, основателя «Связного» Максима Ноготкова, автора «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и других авторов.

Микрокурсы состоят из коротких видеолекций, интерактивных кейсов и тестов на повторение материала, мини-подкастов, интеллектуальных баттлов между пользователями и пошаговых инструкций.

По заявлению Skill Cup, размер инвестиций в проект составил более $1 млн. Одним из частных инвесторов и сооснователем платформы стал финансист и председатель правления «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Алексей Коровин. Еще одним соинвестором Skill Cup выступил IT-предприниматель Роман Мандрик. Он же стал гендиректором проекта.

«У многих есть привычка пить кофе по утрам ... Мы хотим, чтобы обучение тоже стало привычкой. Поэтому разработали платформу, где можно получать знания на ходу. Для этого мы сделали видео короткими, почти как в TikTok, а интерфейс похожим на всем привычные социальные сети», — рассказал Мандрик.

По его словам, каждый месяц на платформе будут появляться новые микрокурсы с экспертами из разных отраслей.

Skill Cup был основан в 2018 году как B2B-платформа для проведения микробучения сотрудников. По предоставленным данным, среди клиентов платформы — BMW, «Азбука Вкуса», Starbucks, «Спортмастер», «Самокат». В новом формате проект заработал в апреле 2021 года.

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Фото: Unsplash