Skillbох и РАНХиГС открывают онлайн-магистратуру

Skillbox с Институтом экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС запускают онлайн-магистратуру для гейм-разработчкиков. По итогам обучения студенты соберут портфолио и получат возможность пройти стажировку.

Онлайн-университет Skillbox и РАНХиГС летом 2020 года запустили первый онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning. Теперь будет запущена первая магистерская программа, которая посвящена гейм-разработке, сообщает пресс-служба Skillbox.

Обучение позволит новичкам начать карьеру в гейм-индустрии и попасть в профессиональное комьюнити, а опытным разработчикам повысить квалификацию. Студенты смогут освоить геймдизайн, научатся создавать игры на движках Unity и Unreal Engine 4, разрабатывать проекты для мобильных устройств и виртуальной реальности.

Ученикам предложат уникальный график занятий, который можно совмещать с работой, отметили в компании. Кроме того, Skillbox организует дополнительный практический трек — онлайн-воркшопы, митапы, экскурсии в компании-партнёры и обеспечит участие студентов в отраслевых конференциях.

По итогам обучения студенты соберут портфолио и получат возможность пройти стажировку у компаний-партнеров Skillbox.

Skillbox интегрировали в программу обучения практико-ориентированный трек и отраслевую экспертизу от лидеров ИТ-рынка России. Студенты получают отсрочку от армии, а после успешного завершения обучения — диплом государственного образца. Программа продлится 2 года.

Фото: FrameStockFootages/Shutterstock