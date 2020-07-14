Онлайн-университет Skillbox запустил бесплатный цифровой сервис для рекрутинга своих выпускников. С его помощью можно будет найти сотрудников в сфере дизайна, маркетинга, программирования и управления. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Skillbox.

Skillbox запустил сервис для найма своих выпускников