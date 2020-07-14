Skillbox запустил сервис для найма своих выпускников
Онлайн-университет Skillbox запустил бесплатный цифровой сервис для рекрутинга своих выпускников. С его помощью можно будет найти сотрудников в сфере дизайна, маркетинга, программирования и управления. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Skillbox.
На портале размещены портфолио и резюме специалистов. Каждое резюме будет составлено вручную карьерным консультантом. Он будет выступать посредником между кандидатом и компаниями.
Создатели сервиса предложили собственную структуру резюме:
- краткая информация о кандидате;
- список навыков;
- портфолио;
- короткое интервью с кандидатом с ответами на самые популярные вопросы рекрутеров;
- сильные/слабые стороны соискателя;
- запрос контактов через кнопку на сайте.
«Создавая портал, мы стремились сфокусировать внимание на людях и показать их лучшие стороны. Такая подача существенно экономит время рекрутеров», — комментирует руководитель центра развития карьеры Skillbox Андрей Виноградов.
Фото: Unsplash
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