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Skillbox запустил сервис для найма своих выпускников

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Онлайн-университет Skillbox запустил бесплатный цифровой сервис для рекрутинга своих выпускников. С его помощью можно будет найти сотрудников в сфере дизайна, маркетинга, программирования и управления. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Skillbox.

Skillbox запустил сервис для найма своих выпускников

На портале размещены портфолио и резюме специалистов. Каждое резюме будет составлено вручную карьерным консультантом. Он будет выступать посредником между кандидатом и компаниями.

Создатели сервиса предложили собственную структуру резюме:

  • краткая информация о кандидате;
  • список навыков;
  • портфолио;
  • короткое интервью с кандидатом с ответами на самые популярные вопросы рекрутеров;
  • сильные/слабые стороны соискателя;
  • запрос контактов через кнопку на сайте.

«Создавая портал, мы стремились сфокусировать внимание на людях и показать их лучшие стороны. Такая подача существенно экономит время рекрутеров», — комментирует руководитель центра развития карьеры Skillbox Андрей Виноградов.

Фото: Unsplash

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